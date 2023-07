ÜLLATAV ⟩ Selle riigi elanikud tarbivad kõige rohkem kaloreid päevas

Oxfordi ülikooli teadlaste uurimistööst selgub, et Lähis-Ida riigi Bahreini elanikud on maailma suurimad kaloritarbijad, vahendab Metro. ÜRO statistikal põhinenud uuringus leiti, et Bahreini elanikud tarbivad keskmiselt üle 4000 kilokalori päevas. Teisel kohal on uuringu kohaselt Ameerika Ühendriigid, mille elanikud tarbivad ööpäevas keskmiselt 3868 kalorit.