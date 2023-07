MITTE MINGI TAVALINE KARP ⟩ Kassisaba asumisse kerkib uus äge kortermaja

Capital Milli tegevjuhi Kaarel Loigu sõnul on Luise 13 asukoht korraga nii praktiline kui ka põnev elupaik. Ümbruskonnas asuvad vanalinn, Tõnismägi ja Kristiine ning jalutuskäigu kaugusel on kaubanduskeskused, koolid, lasteaiad, pargid ja muud asutused. «Luises elades saad vajalikud toimetused tehtud ka ilma autota, sest ühistranspordivõimalused on väga head,» tõdes ta.

Luise 13 korterelamut ümbritsevad nii ajaloolised puitmajad kui ka veidi uuemad kivimajad. «Luise 13 on eri arhitektuuristiilide ühendavaks lüliks ning sulandub oma keskkonda ideaalselt,» märkis Kaarel Loigu. «Tegemist on naabruskonnaga, mis ei ole igav, ning majaga, mis ei ole tavaline. Selles kandis on hea ja mugav elada eri suuruses peredel ning samuti inimestel, kes hindavad nii kesklinna lähedust kui ka miljööväärtuslikku piirkonda.»