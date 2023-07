TÕELINE PÄRL ⟩ Tallinna külje all on müüa oma kandi pilgupüüdja

Maja konstruktsioonid ja välisviimistlus on puidust, katusematerjal on kivist. Majal on maaküte ja soojustagastusega ventilatsioon, küttetorustik on paigaldatud põranda alla ning on tubade kaupa reguleeritav. Kõrghaljastusega krundil on varjualune mõnusateks istumisteks ja laste mänguala.