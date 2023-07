«Ma kaotasin üle 30 kilo!» Sotsiaalmeediat hullutab dieeditrend, milles uhatakse sisse kodujuustu ja sinepit

Trendiplahvatuse «süüdlaseks» saab pidada kasutajat @tiffanyymagee, kelle huvitav toidukombinatsioon on inspireerinud miljoneid. Naise üles laetud videotes uhab ta endale sisse köögivilju ja vorste, kastes need enne sinepi ja kodujuustu segusse. Ta selgitab, et on sedasi kaotanud üle kolmekümne kilo. Arusaadavalt on selline ülestunnistus köitnud suurt tähelepanu neilt, kes mõnest üleliigsest kilost vabaneda soovivad, ning toidunipi koostisosade veidrus lisab tõusvale trendile hagu alla.