4 sammu, mida järgides tagad, et lilleamplid püsivad kaunid sügiseni

Lilleampleid on soovitatav kasta sageli ja põhjalikult. Kuna mulda täis korv ripub õhus, kuivab see kiiremini kui maapind. Lisa võrrandisse janused taimed ning vajadus tiheda kastmise järele ongi käes. Eriti palavate ilmade korral tuleb ampleid lausa kaks korda päevas kasta. Seda, kas amplit on vaja kasta või mitte saab teada kahel viisil: esimese puhul pista näpp mulda, teise puhul tõsta amplit, et teada saada kui raske see on (raske ampel viitab niiskele mullale).