Üle poole miljoni! Kihnus müüakse üle saare talu

Kihnu saar on tuntud oma kultuuripärandi ja kauni looduse poolest ning see kinnistu asub ideaalselt mere lähedal. Kinnistul on rekonstrueeritud kahe suure terrassiga elamu, mille juurde kuulub nii lehtla kui bassein ja kõrvalhoonena garaaž, lisaks vana saunamaja, mis ümber ehitatud külalistemajaks, maakividest kelder ja kaev.

Maja on ehitatud nii, et see on kasutatav igal aastaajal ja iga ilmaga. Lisaks maaküttele on olemas ahikütte võimalused.