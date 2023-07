AITA OMASID ⟩ Viljandi parandusfestival otsib abikäsi!

II Viljandi parandusfestival toimub 16. septembril Viljandi gümnaasiumi taga Ugala tiigi kaldal. Sündmuse eesmärk on juhtida tähelepanu kestlikele ressursitarbimise põhimõtetele, mille järgi kahjustatud eset ei visata kergekäeliselt ära ega asendata kohe uuega, vaid pikendatakse selle eluiga parandamise abil. Festivali programmi kuuluvad parandustöötoad, pärandaianduse seminar, kontserdid ja tegevused lastele.

«Festivali korraldamisel soovime kaasata parandajaid erinevatest valdkondadest,» sõnab festivali korraldaja Kadi Remann. «Olen kindel, et meie kogukonnas on palju inimesi, kellel on erilised oskused ja teadmised näiteks tekstiilide, elektroonika, jalgrataste või muude esemete parandamisel.»