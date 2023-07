Kinnisvaraarendaja: huvi uute üürikorterite vastu üha kasvab

Keskmine uute üürikodude hind Tallinnas sõltub nii piirkonnast kui toalisusest. Üldine loogika, et kesklinnas on üürikodu kallim kui äärelinnas, peab enamasti paika, kuid siin on mõningaid erisusi.

«Näiteks Mustamäel ülikoolilinnaku läheduses on üürihinnad samas suurusjärgus kui kesklinnas, mõnel pool kallimadki. Keskmiselt on üüriruutmeetri hind juba 14-15 euro piiril,» sõnas Bonava Eesti müügi- ja turundusjuht Lauri Laanoja.

«Kui me ütlesime avalikult välja, et Bonaval valmib sügisel arendusetapp, kus kõik korterid on ainult üürimiseks, saime esimeste nädalatega üürihuvilisi kaks korda nii palju, kui renditavaid kortereid valmib,» rääkis Laanoja ning lisas, et see on kindlasti märk turu vajadusest pakkuda rohkem uut üürikinnisvara.

Äsja alustas Bonava oma üürikodude eellepingute sõlmimisega ning tänaseks on ligi 20 protsenti korteritest juba eelkokkulepetega kaetud.