Kiievi kodumaa monumendilt eemaldatakse vastuoluline sümbol

Riigiasutus märkis, et märgi eemaldamise tellis Ukraina teise maailmasõja ajaloo riiklik muuseum ning uue sümboli mõõtmed ja kujundus on lepitud kokku kultuuriministeeriumiga.

Monument ise on püstitatud 1981. aastal. See kujutab naist, kes hoiab käes mõõka ja kilpi, mil on hetkel sirp ja vasar.