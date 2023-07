TÕELINE PÄRL ⟩ Haapsalu vanalinnas on müüa eripreemiaga pärjatud kodu

Tegu on kahe korteriga elamuga. Kaasomand on korraliku notariaalse kasutuskorraga, mis paneb selgelt paika kahe eraldi majaosa kasutamise piirid ning mõistliku ühiskasutuse hoovialale. Võimalik on osta ka naabrile kuuluv majaosa ja saada kogu kinnistu omanikuks.

Müüdavas majaosas on elamispinda on kokku 282,3 ruutmeetrit. Majaosa põhikorrusel asuvad avatud söögituba ja köök, elutuba, väike kontoriruum-magamistuba ja majapidamisruum-töötuba. Lisaks on siin esik, tualettruum ja panipaigad. Korrus ülevalpool on kolm magamistuba ning vannituba. Keldrikorrusel asuvad sauna- ning puhkeruumid. Lisaks avar pesemisruum kahe dušiga.