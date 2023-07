KÕVA SÕNA ⟩ Kodumaist menukat pasteeti müüakse nüüd ka eksootilistes riikides

Nõo Lihatööstus ekspordib ka snäkke edukalt juba Lätti, Leetu ja Soome, kuid lähiajal on siingi lisandumas uusi turge ning eesmärk on ekspordi osakaal kahekordistada.

«Meie kõrge lihasisaldusega snäkid on juba leidnud tarbijate heakskiidu nii Eestis kui ka mitmetes välisriikides. Nõos valmib üle 20 erineva snäkktoote ja soovime vastata tarbija kõige nõudlikumale maitsele, et sellest luua Eesti toidu edulugu ka piiri taga,» kommenteeris Nõo Lihatööstuse nõukogu esimees Simmo Kruustük.

«Oleme juba jõudnud nii kaugele, et peagi avada lisaks uusi välisturge. Näiteks Poola, Saksamaa ja mõnigi riik veel, kus tervislike ja kvaliteetsete snäkkide tarbimise kultuur on ulatuslik. Näeme, et Euroopas on nõudlus sellise kiire ja tervisliku vahepala vastu kasvamas. Praegu moodustab eksport snäkktoodete kogumahust 10% ja eesmärk on see kahekordistada.»