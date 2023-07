HALVAD KAVATSUSED? ⟩ Kahtlased kujud luusivad eestlaste kodude ümber ning küsivad tööd

Näiteks paar nädalat tagasi kirjutas üks noormees, kuidas tema isa märkas oma aia taga kõõlumas tumedanahalist meesterahvast, mispeale ta otsustas teha ümbruskonnas väikese jalutustiiru ning nägi, et kahtlane kodanik piilub ka naabrite hoovidesse. «Uurisin, mis ta ta teeb siin ja vene keeles sain vastuse, et ta vaatab, kelle katus võiks remonti vajada,» seisab postituses. «Otsustasin igaks juhuks foto temast teha, kuid ta varjas kavalalt telefoniga oma nägu. Mul õnnestus ka autost foto teha.»

Kas tegemist on paranoiaga või on Eestimaale tõesti sattunud hulganisti pahade kavatsustega inimesi?

Pahatahtlikud inimesed

G4Si standardlahenduste divisjoni direktori Tarmo Pärjala sõnul paistab probleem välja just siis, kui vaadata mitmes kogukonna grupis ringi. «Kui jälgida 20–30 gruppi, siis on näha, kuidas kahtlast liikumist on pea igas Eestimaa nurgas,» möönab ta ja lisab, et kuna saabunud on suveperiood ning elatakse pigem suvekodudes, on pättide huviorbiidis nüüd eramud ja korterid.