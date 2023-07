Ihkad omaette nurgakest? Aednik selgitab, kuidas luua aeda privaatsust

«Kõige paremini saab privaatsust aeda luua taimedega, kuna need pakuvad lisaks praktilisusele ka silmailu. Lisaks on tõeliselt ilus taimehekk alati tõeline pilgupüüdja, mida nii lihtsalt keegi kopeerida ei saa,» ütles Gardesti kodu- ja aianduskeskuse aedniku Maarja Talts. Ta tõi välja, et lisaks elupuudele, mis on populaarseim valik privaatsuse loomiseks, on väga palju ka teisi põnevaid variante - näiteks värviline puishortensiatest hekk.

Aednik selgitas, et taimeheki rajamine nõuab küll aega ja vaeva, et tulemus oleks kaunis, kuid see-eest on silmailu garanteeritud pikkadeks aastateks. «Taimeheki rajamisel saab alati ka valida, millist vormi hekile soovitakse, kas pigem pügatud puude-põõsastega ühtlane sirge sein või hoopiski vabakujuline. Põnevaid variante on palju, mis teevad iga taimeheki eriliseks. Näiteks hekki võib kombineerida ka mitme eri taimega,» sõnas Talts.

Privaatsust saab luua ka eri suurustes pottidega

Aias annab hubaseid ja privaatseid nurkasid luua ka eri suuruses pottidega, kuhu annab istutada erineva kõrgusega taimi. «Miks mitte luua hoopiski aeda mõnus puhkenurk, kuhu on pandud roosikaar, metallist aiamööbel puhkamiseks ning hommikukohvi nautimiseks. See mõnus nurgake saab olla ümbritsetud erinevatest taimedest ja aiakujudest,» lisas aednik. Ta tõi välja, et just pottidesse eriilmeliste taimede istutamine annab hea võimaluse neile, kes armastavad vaheldust, sest pottides taimi annab lihtsasti ringi paigutada.