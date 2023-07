NÄDALA RESTORAN ⟩ Keset Viljandi linna on Linn

Rõhuv enamik kaubanduskeskuste söögikohti keskendub mugavusele ja kiirusele. Kes šoppab, see sööb. Täis kõhuga on teadagi parem šopata. Kaubanduskeskuse restoran seostub enamasti kiire ning võimalikult standardiseeritud, kaunikesti lihtsa ja tuttava menüüga.

Ennast Viljandi kesklinnas Centrumi kaubanduskeskuse teisel korrusel, kohe linna ainsa kino kõrval sisse seadnud Resto Linn seisab sestap juba olemuselt silmitsi teatud dilemmaga. Kumb siis ikkagi, restoran või kiirtoit? Linnal on ka katuseterrass, kust avaneb vaade tiheda liiklusega Tallinna tänavale. Sellel ergava kõrbepäikesega juunipäeval on aga terrass võrreldav praepanniga ja sulava asfaldi lõhn on samuti midagi sellist, ilma milleta on toitu kindlasti parem nautida. Põgeneme siseruumidesse tagasi. Akende ees on paksud kardinad ja päikeselõõsa ning tänavamüra asemel ootab ees meeldiv jahedus.