NÄDALA RETSEPTID ⟩ Neli suvekooki. Muidugi marjadest!

Lihtne marjane küpsisekook, vastab Kodukirja köögitoimetaja ja oma kokaraamatute pikas reas uue koogiretseptide kogumiku kokku pannud Pille Enden küsimusele, millised on tema suvised marjamagusa lemmikud.

Selles küpsisekoogis on kohvi sisse kastetud šokolaadiküpsised laotud vaheldumisi hapukoore ja marjadega vormi või karpi. «See sõidab igal aastal suvepuhkusele kaasa. Säilib väga hästi ja läheb seistes aina paremaks. Tavaliselt saab sellele teel veel metsamarju, nagu mustikaid või metsmaasikaid, peale korjata. Maitseb nagu üks eriti hõrk šokolaadikook,» kiidab raamatu «Kodukirja parimad koogid» autor.

Oma igasuviste marjamagustoitude edetabeli tipust nimetab ta veel ühe iseäranis lihtsa maiuse: külm Kreeka jogurt, selle peal veidi mett või agaavisiirupit ja peotäis marju. «Sobib nii kiireks desserdiks kui ka hommikusöögiampsuks,» ütleb ta. Ning muidugi klassika: marjakissell, mida kesksuvel võib keeta eri marjadest, küll sõstardest, küll tikritest, ka kirssidest. Keetmise lõpus võib sinna lisada pehmeid marju, nagu maasikad, mustikad, vaarikad. Kissell on imeliselt hea niisama rüüpamiseks ja kohupiima, pudru või bubertiga serveerimiseks. «Lapsepõlvesuvedest on veel meeles metsmaasikad suhkru ja piimaga, küll see maitses hea,» mainib Enden eredat maitsemälestust.