Kas kurgitaim ei anna vilja? Siin on kolm viga, mida kurkide kasvatamisel tehakse

Kurgitaimi ei tohiks kasta veega, mis otse kaevust, kuna see on taime jaoks lihtsalt liiga külm ning see saab šoki. Saksa põllumajandustööstuse liidu koduleheküljel kirjutatakse, et enamikke köögivilju külm vesi ei heiduta, kuid kurgid on erandiks, olles väga külmatundlikud.