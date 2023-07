NÄDALA AED ⟩ Kesksuvine lillelummus

Kadrioru pargi Luigetiigi- äärne pakatab praegu lilleilust – kuigi esmapilgul näivad need peenrad looduslikud ja meenutavad karikakraõites aasa, kasutatakse seal siiski üheaastasi kultuurtaimi ehk suvelilli. Küll aga on suvelilled ja aasalilled sarnased ses mõttes, et nende elutsükkel kestab üldjuhul ühe aasta, kuigi looduses kasvab aasadel ka kahe- või enama-aastase kasvuajaga taimi.