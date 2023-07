Kive on nutikalt kohaldatud kõikjal.

Paljude kodurajajate, sisustus- ja aiandushuviliste üks suviseid reisisihte on Soome elamumess, mis leiab aset alati ise paigas ja on asukoha eripärast johtuvalt omamoodi kordumatu. Tänavu toimub üritus Loviisas, idüllilises 15 000 elanikuga mereäärses väikelinnas, kus on ka säilinud maaliline, 18. sajandil ehitatud puitmajade asum.