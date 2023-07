ETTEVAATUST ⟩ 5 ootamatut tuleohtu, mida tänases kuumuses vältida

Süttimisohtlikud esemed, mille lähedusest tasub potentsiaalsed läätsed eemale viia, on näiteks kardinad, diivanipadjad või laualinad.

Et jahutaja hoopis ei põletaks

Ventilaatorid ja õhukonditsioneerid on ka Eesti kodudes aina populaarsemad. Aga nagu kõiki seadmeid, tuleb ka neid hooldada – vastasel korral võib jahutaja hoopis ise tulekahju põhjustada.

Peamine on konditsioneere ja ventilaatoreid regulaarselt tolmust puhastada – ka seestpoolt, kuhu tolm läbi avade settib. Tüüpiline viga on see, et töötamise ajal kuumeneva mootori peale lastakse settida aina paksem tolmukiht. Siis piisab aga ühestainsast õnnetust juhusest, et ülisüttiv tolm hetkega tuld võtaks, süütaks edasi seadme plastikust korpuse ning pöörlev tiivik juba terve toa.

Samuti võib energiamahuka ventilaatori juhtme pistmine pikendusjuhtme pessa (kus juba on ees näiteks arvuti ja telefon) olla see viimane piisk, mis ühel hetkel kõrvetab läbi pikendusjuhtme ja võib süüdata ka maja vooluvõrgu.

Elektrijuhtmete ja -võrkude ülekoormamine on Eestis kasvav tulesurmade allikas. Parem on leida suvistele jahutusseadmetele omaette pistikupesa. Alati ja kuuma ilmaga veel enam kehtib ka põhimõte, et mida vähem pikendusjuhtmeid, seda parem.

Kuiv hein + muruniiduk = tuleoht