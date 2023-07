Sommeljee: enamik hoiab veiniklaasi valesti käes

Veiniklaasi valesti hoidmine muudab veinikogemuse tunduvalt halvemaks, mõjutades otseselt seda, kuidas vein lõhnab ja seeläbi maitseb. Lisaks võib klaasi vale käsitsus muuta veini optimaalset temperatuuri.

Need on tarkused, mida jagab sommeljee Anna-Christina Cabrales. Tema sõnul pole veiniklaas teetass, millega robustselt ümber käia. Väljaandes Wine Enthusiast avaldatud artiklis tõi Cabrales esile kolm põhjust, miks peaksime õppima veiniklaasi õigesti hoidma.

Veini temperatuur

Inimene on püsisoojane olend ehk meie kehad eritavad soojust nagu radiaatorid. Liigne kontakt veiniklaasiga soojendab selles oleva märjukese üles. Nagu paljud veinisõbrad kahtlemata teavad, on sobiva temperatuuri säilitamine – olgu see valge või punane vein – väga oluline, et tuleks esile veini eriline maitseprofiil.

Puhtus

Kätelt loomulikult erituvad õlid satuvad klaasi valesti hoides selle pinnale ja loovad üsna ebameeldiva vaatepildi. Õhtusöögi kõrvale võetud klaasile võib räpastelt näppudelt sattuda muudki kui kehaõli. «Te ei taha, et need õlid või toidujäägid satuksid teie klaasile või selle sisse. See muudab seda, kuidas te veini tajute, kuna tunnete ka mustuse lõhna,» hoiatas Cabrales.

Rokast hägusaks muutunud klaasist ei paista läbi ka veini tõeline värv, mis on tähtis ja sageli tähelepanuta jäetud tegur, kui tegemist on professionaalse degusteerimisega.

Maitse tugevdamine

Veini korralikult keerutada on oluline, kui on vaja võimendada eri aroominoote. Kuigi on tahtmine hoida seda ülevalt, tuleks klaasi keerutada siiski varrest hoides. Cabrales jagas nelja meetodit, kuidas hoida veiniklaasi varrest, ja igaüks neist sobib amatöör-sommeljeele.

Esimene meetod on hoida klaasi varre alumisest otsast pöidla ja nimetissõrme vahel, samal ajal kui teised sõrmed toetuvad jalale. Teise meetodina soovitab ta hoida klaasi varre alumisest osast, kasutades selleks kõiki näppe.