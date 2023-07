Saksa meedia: McDonald'si juustuburgerid on kahanenud!

Ajendatult kiirtoiduketi klientide väidetest, korraldas Bild pistelisi kontrolle Kölnis, Düsseldorfis ja Münsteris. Kõigis kolmes linnas tähendati, et juustuburgeri läbimõõt on sentimeetri võrra väiksemaks jäänud ning ka populaarne «McRoyal» olla kitsama kui enne.

McDonald's on üles ehitatud loogikale, et ükskõik mis maailma otsas sa ei ole, maitsevad nende tooted identselt. Originaalse juustuburgeri retsepti pole muudetud aastakümneid, kuid kiirtoiduketi pressiesindaja ütles Bildile, et nüüd on muutusteks aeg küps.

«Kasutame juba praegu mõne burgeri jaoks uusi kukleid. Kuigi need on väiksema läbimõõduga, on need veidi kohevamad ja kõrgemad ehk burgeri mass jääb samaks. Suuruse muutus puudutab ainult kukleid mitte lihapihve,» öeldi ettevõttest, täpsustamata, millistes linnades ja riikides uued kuklid juba kasutusel on.