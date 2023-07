Otsid kodu, aga ei tea, millist? Eesti maakleri 12 sammu, et leida see õige

Hinnavahemik ehk olge realistlikud

Eelmise kahe punkti abil saab välja selgitada sobiva hinnavahemiku. Hea on jõuda selgusele, mis on see summa, mida plaanitakse kulutada, ja mis on hinnapiir, millest kindlasti üle minna ei saa.

Kui juhtub, et hinnalagi jääb teie soovidega võrreldes siiski liiga madalaks, on vaja võtta vastu oluline otsus, kas teha kompromisse oma soovide asjus või hakata lisaraha otsima. Oma finantsvõimekuse hindamisel tasub olla realistlik või isegi pigem tagasihoidlik, et koduost ei seaks kuidagi ohtu teie igapäevast toimetulekut.

Kommunaalkulud ehk iga koduomaniku rõõmud

Väga tähtis on arvesse võtta tulevase kodu ülalpidamiskulusid. Isegi kui on plaanis ümber ehitada küttesüsteem, välja vahetada aknad või soojustada maja, tuleks meeles pidada, et need tööd võtavad omajagu aega. Ülalpidamiskulud sõltuvad muidugi otseselt teie enda harjumustest, kuid teatud suurusjärgus on kulud paratamatud.

Tihti arvatakse, et oma majas on kulud suuremad kui korteris, kuid see ei pruugi alati nii olla. Kasulik on enne ostu välja uurida, kui palju uue kodu ülalpidamine teile tegelikult maksma läheb.

Valmimisaeg ehk uus või vana