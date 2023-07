KUUPÄEVAD KIRJA ⟩ Hiiumaa kodukohvikud pakuvad gurmeemaitseid uhiuues garneeringus

Hiiumaa kodukohvikutes käib juba mõnus sagin. Katsetatakse parimaid retsepte, timmitakse vanavanaisa lesta suitsutamise võtteid ja proovitakse vanaema krõmpsuvate soolakurkide nippe. Mõeldakse sellele, millised koogid ja tordid seekord letile tuua? Kes naabritest, sõpradest ja sugulastest mis ülesanded võtab? Kust võluda välja kõik vajaminevad toidunõud? Mitmelt poolt on kosta suurt koristuse tuhinat, sest kodukohvikuid avatakse ka kohtades, kuhu ammuilma mitte kedagi sattunud ei ole ... peale metsiku looduse.

Tänavu 3.-5.augustini toimuvatel Hiiumaa kodukohvikute päevadel avavad oma uksed ja südamed kokku 34 kohvikut, mis paiknevad küll tavalistes, küll ootamatumates kohtades üle kogu saare. Nende hulgas on tuntud tegijaid oma headuses kui ka neid hiidlasi, kes on just sel aastal härjal sarvist haaranud ja avavad kohviku esimest korda. Pakutakse suurepäraseid maitseid, muusikat, tegevusi tervele perele ja aegumatuid mälestusi.