ROOSAMANNA GALERII ⟩ Staarid loovad pineva võistluse käigus elusuuruses Barbie unistuste maja

Sari esilinastub discovery+ platvormil 25. juulil, neljaosalist sarja juhib supermodell, disainer, autor ja ettevõtja Ashley Graham. Sarjas panevad end proovile kaheksa meeskonda, kuhu kuuluvad armastatud HGTV superstaarid ja üks Food Networki kokk ning nende ülesandeks on muundada üks Lõuna-California kodu tõeliseks Barbie Dreamhouse’iks. Lisaks võidab üks tulihingeline Barbie fänn harukordse võimaluse majas ööbida.

«Barbie Dreamhouse Challenge» (tõlkes Barbie unistuste maja väljakutse) on täis kuulsustest üllatuskülalisi, sealhulgas ka osalisi Barbie filmist. Võistluse ajal on kohtunikeks tunnustatud disainer ja Barbie kaastööline Jonathan Adler ning HGTV disainer ja Barbie Dreamhouse’i ekspert Tiffany Brooks.

Igal nädalal liitub nendega üks külaliskohtunik. Igas osas näeme paeluvat ja nostalgilist Barbiega seotud sisu, kui iga meeskond viib ellu julgeid disaine, mis lähtuvad legendaarsest Dreamhouse'ist. Nende hulgas on tulukestega tantsupõrand, akvaarium, mis on ühtlasi kontorilaud, Barbie kapis leiduv kübara-karussell ja elutoas asuv lemmikloomalift/telefoniputka. Sarja finaalis tehakse võitjate nimel annetus heategevusorganisatsioonile Save the Children.

«Et seda ellu kutsuda ja luua päriselu funktsioneerivat Barbie Dreamhouse’i, panime kokku HGTV suurimad renoveerimisstaarid,» ütleb Ashley. «Meeskonnad on tõelise pinge all, nad peavad oma loovusel tõeliselt lennata laskma, et luua paik, mida Barbie tõesti oma koduks võiks kutsuda.»

90minutilises avaosas käivad Ashley ja võistlejad inspiratsiooniretkel Mattelis, ei puudu ka ootamatu Barbie-üllatus. Võistluse esimesed tegijad on kinnisvara- ja disaini powerpaar Egypt Sherrod ja Mike Jackson kelle vastas on ehitusekspert Jasmine Roth ja Food Networki Antonia Lofaso. Ülesandeks on esimene korrus.

Egypt ja Mike võtavad inspiratsiooni 1990ndate Barbie stiilist, et luua esik, elutuba ja söögituba pööraseks roosaks unistuseks. Jasmine ja Antonia käe all valmivad aga hämmastav köök ja elutuba 1960ndatest – kosmoseajastust annavad märku nupuvajutusega ilmuvad köögimasinad, ei puudu ka peened sajandi keskpaiga aktsendid. Kitty Black Perkins, kes on mustanahalise Barbie looja, teeb üllatusesinemise.