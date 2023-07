OMANIKE KESKLIIT ⟩ Korterelamute toetamine on muutunud farsiks

Tänaseks on selgunud, et 2023 aasta korterelamute rekonstrueerimiseks eraldatud toetus jaguneb nende korteriühistute vahel, mis esitasid kavalalt puudustega avalduse. Sellega garanteeriti koht toetuse saajate nimekirjas.

«Olukord, kus Kredexi poolt jagatavate korterelamute toetuse saamisel on eelisseisus kaval-antsud, mitte tegelikud abivajajad, näitab, et korterelamute rekonstrueerimistoetuste taotlusvoorudest on saanud farss. Piiratud toetusressursi tingimustes on selle tulemuseks vähekindlustatud elanike elukvaliteedi edasine halvenemine ning elamute energiatõhususele seatud eesmärkide mittesaavutamine,» ütles omanike liidu juht Andry Krass.