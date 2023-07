Asukoht pole enam tähtis! Soome koduotsijad lähtuvad valikul hoopis sellest

Soome OP panga tellitud uuringust selgus, et sealsed koduotsijad ei lähtu valikul enam asukohast, vaid korteriühistu kavandavatest remonditöödest ja ka -vajadusest. Suisa 63 protsenti uuringus osalejaist kinnitas, et tulevase kodu seisukord on nende silmis kõige olulisem faktor.

Iltalehti kirjutab, et tulevikuplaanide kõrval peavad koduotsijad tähtsaks korteriühistu juba tehtud remonditöid ja nende mõju tulevikus. Asukoht, mida omal ajal peeti kõige olulisemaks teguriks, on OP tellitud uuringu järgi kolmandal kohal.

Parem teadlikkus

OP hinnangul on pidevad remonditööd märk hästi juhitud korteriühistust. Kui maja vanus ületab kümmet aastat, tuleb selle eest kanda varasemast rohkem hoolt. «Mida vanem on kortermaja ning mida vähem on selles remonti tehtud, seda umbusklikumad peaksid koduotsijad olema,» ütleb OP Koti Uusimaa tegevjuht Kirsi Tenhunen pressiteates.

Tenhunen lisab, et kui korteriühistu aruandes on võrreldes eelmise aastaga kasutatud märkimisväärselt palju remondiraha, võib see viidata mõnele puudujäägile, näiteks veekahjustusele. Kõige suuremad remonditööd on tavaliselt seotud torude ja korteriühistu hoone fassaadiga.