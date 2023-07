Kadrioru pargis toimub sel pühapäeval lilleliste teoste vahel mõõduvõtmine

23. juulil korraldab Tallinna lilleliseima suveürituse ja lillede harmoonia muusa Tatjana Tridvornova Kadrioru pargis rahvusvahelise võistluse «Lillekleit». See on ainulaadne rahvusvaheline konkurss ja moeetendus värsketest lilledest loodud kleitidest ja kujunditest.

«Lilled ja muusika ei vaja tõlkimist. Need on kõigile inimestele selged ja arusaadavad. Ilu teeb meid õnnelikuks ja ühendab meid,» ütleb Tatjana Tridvornova. «Mul on hea meel, et oma lillelise loominguga suudame praegusel segasel ajal oma vaatajatele pakkuda rõõmu ja head tuju. Korraldame lilleballi suure armastusega.»