REHELEPA ELURAJOON ⟩ Nõmme ja Haabersti piiril algab uute kortermajade ehitus

Elurajooni arendaja Favorte juhatuse liikme Rainer Hinno sõnul on projekti puhul saavutatud unikaalne tasakaal äärelinliku loodusläheduse ja tänapäeva mugavuste vahel.

«Rehelepas ringi jalutades ulatub lopsakas rohelus nii kaugele, kui silm seletab. Samas peame väga oluliseks sellise privaatse elukoha lõimumist ümbritseva linnakeskkonnaga,» märkis Hinno.

«Mugavusteenuste lähemale toomiseks ja sotsiaalse infrastruktuuri tekkimise toetamiseks piirkonnas jätkame Tähetorni tehnopargi arendusega Rehelepa elurajoonist vaid 600 m kaugusel, Paldiski mnt ääres. Juba täna on seal end sisse seadnud 26 ettevõtet, kes saavad kohalikele elanikele oma laia toote- ja teenusevalikuga kasulikud olla,» jätkas Favorte juht.

Suurt rõhku on pandud ka kergliiklusteede ja ühistranspordivõrgustiku laiendamisele elupiirkonna sisse. «Tänaseks on valmis kogu Rehelepa taristu koos kõnni- ja rattateede ning kolme uue bussipeatusega, et pikendada olemasolevaid linnaliinide marsruute otse ukse ette,» lisas Hinno.

Rehelepa elurajoon. Foto: Favorte OÜ

Rehelepa elurajooni esimest etappi ehitab Mitt & Perlebach, mille asutaja ja kaasomaniku Kristjan Miti sõnul käivad ettevalmistused ehitusega alustamiseks täie hooga. «Kopa lööme maasse juba augustis. Au on olla sellise suurejoonelise projekti alguse juures ja anda oma panus meie pikaajalise koostööpartneri Favorte visiooni ellu äratamisesse,» lausus Mitt.

Rehelepa elurajooni esimese etapi kodude autor ja arhitekt on Aigar Roht OÜst Arhitektuuribüroo Korrus. Tema sõnul on ala üldpilt eriilmeline ja peenekoeliselt läbi mõeldud. «Kõrguslikult erinevad hooned on hoolikalt grupeeritud nii, et kvartalis liikudes pakuvad eri majatüübid silmale vaheldust ning värskeid vaateid uutest suundadest,» ütles Roht.

Põhitoonilt heledatele hoonetele annavad aktsenti tumedad esimesed korrused, akende mänglev rütm ja ruudukujulised puidust motiivid. Kogu ala ja korterid on kavandatud silmas pidades inimsõbralikku mõõdet, nutikat ruumikasutust ja elukeskkonna kvaliteeti.