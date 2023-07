Vahemere kokk jagab värskendavat salatiretsepti, mis on ta isiklik lemmik

«Minu lemmik suupiste on arbuus ja fetajuust. Mõtlen siis neile kuumadele suvepäevadele Saidis. See oli meie lemmik suupiste, kui läksime randa,» meenutab kokk Suzy Karadsheh. «Feta on soolane ja kreemjas ning arbuus magus ja mahlane. Nende kombinatsioon on nagu maitsepidu sinu suus.»