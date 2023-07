Ekspert selgitab, kuidas marju tegelikult sügavkülmutama peaks

Esmalt tuleb Sabaitienė sõnul valida sügavkülmutamiseks marjad, mis on võimalikult värsked. Kurvema ilmega marjad soovitab ta kiirelt ära süüa või moosiks keeta. Kahjustustega marjad tuleb välja noppida, kuna need sügavkülmutamiseks ei kõlba.

Järgmisena tuleb marjad puhtaks pesta, et neid oleks pärast sügavkülmikust võttes mugav kasutada. Sabaitienė rõhutab, et marjade pesemisel tuleb olla ettevaatlik, et sa neile liiga ei teeks. «Kõige parem on valada marjad suurde veega täidetud kaussi ja neid hoolikalt käsitsi segada. Vaheta vett ning loputa marju uuesti, kuni loputusvesi jääb puhas,» õpetab ekspert.

Järgmisena tuleb marjad kuivatada. See samm on äärmiselt oluline, kuid sageli ei pöörata sellele Sabaitienė sõnul suurt tähelepanu. Pestud marjad tuleks kallata sõela, et vesi ära voolaks. Järgmisena laota marjad rätikule kuivama. Marju märjalt sügavkülmutades jäätuvad need omavahel kokku üheks suureks klombiks, mida tuleb hiljem haamriga lahti peksta. Lisaks kaotavad marjad sedasi oma kuju.

Kui marjad on pestud ja kuivatatud, on aeg need sügavkülmikusse panna. Tee seda osade kaupa. Võta käputäis marju, aseta need taassuletavasse plastkotti ja see omakorda sügavkülmikusse. Kümme minutit hiljem on marjad jääs ja võid nende juurde lisada järgmise käputäie marju. Sedasi ei jäätu marjad kokku ning saad neid ükshaaval kotist välja noppida.