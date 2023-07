VAIKUS ON LUKSUS ⟩ Pirita tee äärde kerkib kahe aastaga midagi enneolematut

Hoone müügikorraldusega tegeleva LVM Kinnisvara juhatuse liikme Ingmar Saksingu sõnul renoveeritakse Laferme ajalooline osa täielikult ning sellele lisandub modernne, lähiümbruse hoonetega harmooniliselt sobituv juurdeehitus. «Tegu on kõigile tallinlastele teada-tuntud väärika asukohaga Pirita tee ääres Lauluväljaku ja Lillepaviljoni vahel. Viimase kümnendi jooksul on piirkonda rajatud mitu kinnisvaraturul väga kõrgelt hinnatud ja populaarset uut elumaja. Laferme projekti arhitekt Tormi Sooväli on teinud väga head tööd ning lisaks kvaliteetsetele siselahendustele on tagatud ka kogu kompleksi nägus ja harmooniline üldmulje,» rääkis Saksing.

Laferme tuleb kokku 64 külaliskorterit ja 8 äripinda. Korterid on eri suurustes 1-5toalised, mille üldpind on 37-204 ruutmeetrit. Hoones on kõrged laed ja oma päikeseelektrijaam. «Laferme helipidavus on kõrgem kui nõuab seadus, sest vaikus on luksus, mida väärib igaüks. Kaasaegsele lahendusele kohaselt on Laferme ehitatud targa koduna, et iga omanik saaks optimeerida energiakulusid vastavalt oma eelistustele,» tutvustas Ingmar Saksing Laferme arenduse plusse. Tema hinnangul on tegu lähiaastate ühe atraktiivseima projektiga Tallinna kinnisvaraturul.