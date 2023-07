Soome meedia: kaupluste pastariiulites ulub tuul

Eelmisel kuul kutsuti Prisma kauplustesse tagasi Lantmännen Cerealia Oy'lt tellitud pastatooted, kuna liini purunemise tagajärjel leiti mõnest tootepakendist metallosi. Ka teised jaeketid on tootja pastatooted riiulitelt eemaldanud. Ahelreaktsioonina on ühe tootja kadumine poeriiulitelt sundinud tarbijaid ostma teiste kaubamärkide tooteid, mis on toonud Soomes kaasa pasta defitsiidi.

Iltalehti kirjutab, kuidas toidupoodide pastariiulites ulub tuul. Lisatakse, et tootevaliku normaliseerumiseks võib kuluda veel nädalaid. Iltalehti käis tutvumas kahe Helsingi kesklinnas asuva S-Marketi ja K-Supermarketi pastavalikuga. Kaupluste pakkumised olid erinevad, kuid tähendati suuri lünki kaubavalikus.

Kesko ostu- ja müügijuht Leena Nikula ütles väljaandele, et pastamüügis on toimunud teatud muudatusi. «Vähemalt numbreid vaadates tundub, et inimesed on läinud üle teiste pastaroogade valmistamisele,» ütles ta. Ta ütleb, et üldiselt on pastatoodete müük püsinud muutumatuna, kuid inimesed on tagasi kutsutud toodete asemele leidnud teised tooted.

Ta toob välja, et kasvanud on näiteks penne ja farfalle, spagettide ja lasanjelehtede müük.

Lantmännen Cerealia kvaliteedijuhi Henna Tammineni sõnul on tegemist väga erandliku juhtumiga. Ta on varem öelnud, et juhtumit võetakse väga tõsiselt. «See on meie ettevõtte jaoks seni suurim tagasikutsumine,» ütles ta.

Rahalise kahju suurus pole Tammineni sõnul veel teada, kuna hindamistööd käivad. «Alustame algpõhjuste analüüsiga, kus saame teada, mis juhtus ja kuidas saaksime seda tulevikus vältida,» selgitas ta.