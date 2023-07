MAAILMAS ESMAKORDNE ⟩ Rally Estonia ja Fudy koostöös saavad fännid rallil toitu ette tellida

Viiel katsel ja Service Parkis on toitluskohtadel oma QR-kood, mille kaudu saab avada menüü, veebis söök ära tellida ning sealsamas ka maksta. Lisaks näeb tellija reaalajas oma toidu valmimise staatust ja ka seda, millal võiks toidule järele minna.

Süsteemi kasutamine on lihtne ja üsna sarnane sellele, kui kodus kulleriga toitu tellida. Eraldi rakendust ei pea kasutaja endale alla laadima, küll aga peab mobiiltelefon toetama QR-koodi skäneerimist. Uuematel telefonidel on see võimekus juba kaameratesse sisse ehitatud, vanemate mudelite jaoks leiab rakenduste poest tasuta QR-koodi skaneerimise äppe. Sama Fudy tellimislahendust kasutavad ka juba restoranid üle kogu Eesti.