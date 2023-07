SISEKUJUNDAJA SELGITAB ⟩ Kuidas valida riidekapp, mis mahutaks kõik vajaliku ja näeks samal ajal maitsekas välja

Uuringud näitavad, et inimeste peamiseks koduseks stressiallikaks on hoiukohtade nappus, üleüldine segadus ja asjad, millel puudub kodus oma kindel koht. IKEA sisekujundaja jagab nippe, kuidas valida koju sobiv riidekapp, kus iga riideese ja aksessuaar leiab oma koha.

«Tihti jäävad inimesed riidekapi ostmisel hätta sellega, et nad ei tea, kust alustada ja kuidas leida lahendus, mille puhul on hind ja vajadused kooskõlas. Sageli valitakse liiga väike mööbliese kartuses, et suur kapp võtab kogu toa enda alla. Aga tegelikult juhtub just vastupidine – hoiuruumi nappus tekitab ruumis korralagedust. Kui riideesemed leiavad oma koha erinevatel pindadel, olgu selleks siis laud või tooli seljatugi, muutub tuba kohe visuaalselt väiksemaks. Seega ei tohiks karta suuremaid hoiulahendusi, mis võtavad seinapinnast maksimumi. Aidates leida asjadel oma koha, vabaneb selle arvelt toas ruumi,» sõnas Castro. Sisekujundaja jagab kolme nõuannet sobiva riiete hoiulahenduse leidmiseks.

1. Mõõda, kui palju kapi jaoks ruumi on

«Esmalt tuleks panna paika, kuhu soovite oma riidekapi või suurema garderoobisüsteemi paigutada ja mõõta, kui palju selleks ruumi on. Mõõta tuleks nii kõrgust kui ka sügavust, et teaksid täpselt, milline riidekapp tuppa mahub. Arvestada tuleb kõiki ruumi eripärasid – ka süvendeid või kaldlagesid – aga ka takistusi seintel, nagu radiaatorid ning pistikupesad. Kui soovid hingedega ustega riidekappi, siis veendu, et kapi ees oleks piisavalt ruumi, et uksed saaksid täielikult avaneda,» selgitas sisekujundaja. Selleks, et paremini visualiseerida soovitud riidekapi paigutust ja suurust, soovitab Castro teha maalriteibiga seinale kapi piirjooned.