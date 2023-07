NÄDALA RETSEPTID ⟩ Ubadel on südasuve maitse

Südasuvi on minu jaoks saabunud siis, kui kodumaised oad on valmis, tunnistab toidu­blogija ja kokaraamatute autor Mari-Liis Ilover. Kohalikud suvised aedoad ehk Türgi oad – kuidas keegi on harjunud neid nimetama – maitsevad võrreldes talviste, teiselt poolt maakera toodud või külmutatud ubadega nagu öö ja päev.

Oad on tema suur suvine nõrkus ja kirg. «Seda nii kaua, kui mäletan,» tähendab ta ja lisab, et küllap mängivad selles rolli lapsepõlvesuved vanaema juures, kes oli võrratu kokk. Vanaema valmistas iga päev rannast, päikesest ja mereveest rammestunud perele hiilgava hilise lõuna. Laud oli lookas, kuid Mari-Liisil jätkus silmi vaid ühele vaagnale: seal aurasid hommikul Pärnu turult toodud kollased nn vahaoad, pruuni või ja värske tilliga rüütatud.

«Võrratud! Nõnda tehtud oad on mu lemmikud siiani ja neid võiksin süüa lõputult,» kinnitab ta. See on ka üks lihtsamaid ubade valmistamise viise: «Keedan oad soolaga maitsestatud vees pehmeks, kuid mitte lödiks, kerge krõmps peaks sisse jääma. Teises potis või pannil kuumutan võid, kuni see on kuldpruun, kuid mitte kõrbenud. Või peaks lõhnama karamelliselt ja magusalt. Siis tõstan kuumad oad vaagnale, niristan peale või ja saputan juurde värsket tilli.»