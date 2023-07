RETSEPT ⟩ Ära viska porgandipealseid prügikasti, pista need hoopis pesto sisse!

«Porgandipealsed on üks selline asi, mis tavaliselt otse prügikasti lendavad, eksole? Aga tegelikult ei peaks lendama, sest need on esiteks väga vitamiinirikkad ja teiseks saab neist häid asju teha,» on toidublogi kahvliga.ee autor Kadri Raig veendunud. Vaatame, millise imeretsepti ta meile seekord välja võlub!