Berliini kolemaja pääseb lammutamisest

Saksamaa pealinna kolemaja taheti lammutada, kuid nüüd on kohalikud ametivõimud selle muinsuskaitse alla võtnud, vahendab Tagesspiegel. 1981. aastal valminud betoonehitis on 2010. aastast tühi olnud.

Mäusebunker on linnarahva seas tekitanud tuliseid arutelusid. Paljud leiavad, et hoone on kole ja tuleks millegi kaunimaga asendada, samas kui teiste arvates on tegemist brutalistliku arhitektuuri vapustava näitega.