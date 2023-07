Põnev pakkumine! Saaremaal müüakse õigeusukiriku kõrval preestrimaja

Ida-Saaremaal üsna Orissaare lähedal asub Ööriku küla, mis jääb kaunist Saaremaa põhjarannikust ja merest vaid nelja kilomeetri kaugusele. Just siin Ööriku männimetsade vahel torkab paraja ootamatusena silma ilus roheliste kuplitega Püha Kolmainu kirik ja just selle ilusa õigeusu kiriku kõrval müüakse midagi erilist – Männiku kinnistut koos elamu ja aidahoonega, mis mõlemad on ehitisregistrist leitavad.

Hoone fassaad. Foto: KV.EE

Kunagises preestrimajas elas ja tegutses kõige pikemalt varasem Ööriku kiriku preester Nikolai Järvesalu, kes oli ülempreester Ööriku Püha Kolmainu koguduses aastatel 1951 – 1991.

Elamu on ehitatud 1930. aastal ning 10 aastat tagasi on hoone saanud uue plekk-katuse ning veel paari aasta eest on uuendatud osades ruumides puitpõrandaid ning selle tööga vahetatud välja vahetamist vajavad põrandalaagid.

Sisevaade. Foto: KV.EE

Pealtnäha väikse, armsa ja tagasihoidliku mulje jätva elamu suletud netopind on tervelt 143,2 ruutmeetrit ning tube kogunisti kuus.

Kinnistul on lisaks ka 1930. aasta paiku ehitatud suur palkidest ait, mis on jagatud mitmeks sektsiooniks. Kokku on aidahoones 92,4 ruutmeetrit suletud netopinda ja aida palgid võrdlemisi heas seisukorras.

Sisevaade. Foto: KV.EE

Männiku kinnistu kõrvalnaabriks on Köstrimaja kinnistu, mis on juba ilusasti renoveeritud ja igati esinduslik ja ilus naaberhoone. Köstrimajas on varasemalt resideerunud ka Püha Eelkäija Skiita nunnakloostri nunnad, kes 2012. aastal kolisid Kuressaare lähedusse Reomäele.

Ümberringi laiuvad männimetsad ja lähim pood jääb kaheksa kilomeetri kaugusele Tagaverele. Suurim lähim keskus on Orissaare alev, mis jääb 14 kilomeetri kaugusele mööda looklevat mereäärset maanteed.

Vaade linnulennult. Foto: KV.EE