ÕIGLUS VÕIDUTSEB ⟩ 8-aastane Olivia sai McDonald'silt helde valuraha

Sündmuse järel nõudis Caraballonite pere kiirtoidurestoranilt 15 miljonit dollarit (13,46 miljonit eurot) valuraha. Kohus leidis, et restoran ja selle frantsiisiettevõte peavad vastutama tekkinud kahju eest. Perekonda esindanud advokaat jagas kohtus fotosid põletusjälgedest ja heliklippe tüdruku valukarjetest pärast põletust.

«Ma olen rahul. Mul on lihtsalt hea meel, et nad kuulasid Oliviat ja et vandekohus suutis teha õiglase otsuse,» ütles tüdruku ema Philana Holmes meediale.