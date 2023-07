MAABLOGI ⟩ Aspartaam meie toidulaual – kas magusaine tarbimist tuleks piirata?

Eesti turul näib olevat pigem vähe aspartaami sisaldavad tooteid ning need on eelkõige suurte, rahvusvaheliste brändide imporditud toidud. Aspartaamil ei ole magusainena hea maine – toidukäitlejad kasutavad selle asemel üha enam stevioolglükosiide (E-numbriga E 960a–d), aga ka sukraloosi (E-numbriga E 955) ning teisi magusaineid (nii ülimagusaid magusaineid kui ka polüoole).

Kas aspartaami tarbimine võib olla ohtlik?

Tõendid aspartaami vähki ja muid tervisemõjusid tekitavate ohtude kohta on piiratud, seda nii inimuuringutes, loomkatsetes kui ka muid võimalikke vähki tekitavate mehhanismide osas.

See tähendab, et kuigi aspartaami tarbimise ja vähi tekke vahel on mõnedes teadusuuringutes leitud teatud seos, ei saa välistada, et see positiivne seos tuleneb hoopis juhusest, uuringute kallutatusest või muudest sotsiaalmajanduslikest, eluviisi või toitumisega seotud teguritest.

Millele viitab aine kuulumine gruppi 2B?

Rahvusvaheline vähiuuringute agentuur IARC koondab gruppi 2B võimalikud vähkitekitavad ained (possibly carcinogenic). Avaldatud ohuhinnang liigitas piiratud tõendite alusel sellesse gruppi ka aspartaami.

Tasub välja tuua, et IARC ohu kirjelduse eesmärk on hinnata aine/ühendi tervisekahju tekitamise võimet – see aga ei viita vähi tekke riskile teatud kokkupuute taseme ega viisi juures.

Gruppi 2B on liigitatud veel näiteks aaloe ja hõlmikpuu ekstraktid, raadiosageduslikud elektromagnetväljad (nt mikrolaineahi, Wi-Fi seadmed, mobiiltelefonid) ja madala sagedusega elektromagnetväljad (nt elektriliinid, pardlid, föönid).