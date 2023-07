Üliodav ja tõhus nipp, kuidas limuseid aiast peletada

Teod ja nälkjad on iga aedniku õudusunenägu, mille hävitustruppi on viimase paari aasta jooksul lisandunud üks eriti vastik tegelane: lusitaania ehk hispaania teetigu! Limused võivad aiale suurt kahju teha, närides ära lehed, varred ja õied ehk kõik, mis nende teele jääb.

Liiguvad nad enamasti öösel, jättes endast maha limase jälje, mis kuivades muutub paberjaks ja läikivaks. Auguliste lehtede kõrval on see teine viide tõsiasjale, et miskit sorti limusk on leidnud tee sinu aeda.

Mõnda sellist tegelast märgates tuleb see käsitsi likvideerida, mis pole ehk kõige meeldivam tegevus, kuid vajalik. Veel targem on neid aga tõrjuda, et limased olendid su aiast kaarega mööda roomaks. Nippe selleks on palju: tõkete püstitamine, keemilised variandid, looduslikud peletajad jne.

Väga hea peletamise nipi peale tuldi Mrs Hinchi Facebooki grupis, millel on üle nelja miljoni aktiivse liikme ning kus soovitati limuseid küüslauguga ära ajada. Nipp ise on imelihtne! Üks terve küüslauk tuleb panna tunniks veega täidetud pihustiga pudelisse ja tunni möödudes tuleb sellesama veega taimi pritsida. See hoidvat limused eemal. Muidugi tuleb taimi regulaarselt küüslauguveega pihustada, kuna lõhnaosakesed kaovad või peseb vihm need sootuks maha.