TALTECHI TEADLANE ⟩ Milliste loodussõbralike materjalidega kodu remontida?

Seinte värvimise ja tapeediga üle kleepimise asemel soovitab Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledži direktor, kaasprofessor Aime Ruus kasutada traditsioonilisi viimistlusmaterjale, mille eeliseks on looduslähedus, väiksem keskkonnajalajälg, taaskasutamise võimalus ja tihtipeale isegi meeldivam sisekliima.

Sellised viimistlusmaterjalid on tema sõnul näiteks savi, lubi, kanepibetoon ja paberkrohv.

Savi on eestlased ehitusmaterjalina kasutanud aastasadu. Ka Tallinna Tehnikaülikoolis on savi omadusi uuritud juba aastaid. Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna Tartu kolledži ehitusmaterjalide ja -füüsika õpperaja kaasprofessor Aime Ruus ütleb, et savikrohvi kasutusvõimalused tänapäeval on suured. Seda leidub kõikvõimalikes toonides ning huvi selle viimistlusvahendi sõnul kasvab pidevalt.

Looduslik ja traditsiooniline materjal on ka lubikrohv, mida on Eestis ajalooliselt kasutatud nii siseviimistluses kui ka välisfassaadidel. Lubi on väärtuslik ehitusmaterjal, mille abil on üles ehitatud näiteks Tallinna vanalinn, kus enamik hooneid on ülekrohvitud just lubimördiga. Niiviisi viimistletud sisepinnad tagavad ruumides stabiilsema õhuniiskuse. Lubjaga töödeldud pinnad on antistaatilised ja paraneb konstruktsioonide tulepüsivus.

«Lubikrohvi puhul on huvitav karboniseerumise teema. Savist on ta põhimõtteliselt väga erinev materjal, näiteks on tema keskkonnajalajälg teistsugune juba seetõttu, et lubi vajab kasutamiseks põletamist. Samas seinas olles lubi seob süsinikku,» selgitab Ruus. Lubikrohvi saab kasutada nii talumajades, linnakorterites aga ka kõrvalhoonetes. Krohvida saab erinevaid pindu ja lubi sobib ka niisketesse ruumidesse, nt keldritesse.