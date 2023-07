Raha otsas? Saudid otsivad utoopilise projekti rahastamiseks 2,7 miljardi euro suurust laenu

Saudi Araabia loodeosas arendatav Neom hõlmab 26,5 tuhande ruutkilomeetri suurust ala ning koosneb kümnest projektist, millest The Line kõige kuulsam. Nende kümne seas on veel näiteks sadamalinn Oxagon, suusakuurort Trojena ning paradiisikuurort Sindalah.

The Line'i ehitus on juba alanud ning kaasa toonud ohtralt rahvusvahelist kriitikat. Probleemina on välja toodud projekti mõistlikus ehitada keset tühja kõrbe hiiglaslik rauast, klaasist ja betoonist piklik linn. Ka on probleeme olnud maade võõrandamisega. Inimõiguste organisatsioon ALQST teatas, et projekti jaoks maad loovutama keeldunud meestele määrati surmanuhtlus. Organisatsiooni andmeil määrati surmanuhtlus kolmele mehele: Shadli al-Huwaiti, Ibrahim al-Huwaiti ja Ataullah al-Huwaitile. Mehed kuuluvad howeitat hõimu, kelle maad megaprojekt nagu pikk sirge müür läbima hakkab. Lähemalt saab selle kohta lugeda SIIT.