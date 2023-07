Seenehooaeg hiilib üha lähemale ning on viimane aeg mälu värskendada. Kukeseened on eestlaste vaieldamatud lemmikud. See, kas tegemist on parima söögiseenega, on muidugi omaette vaidlus. Siiski tasub meelde tuletada, milline harilik kukeseen välja näeb, kuna sellele sarnaseid kasvab metsas teisigi.