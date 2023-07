ÄRA UNUSTA ⟩ Just nii mitu korda aastas tuleks kodust turvasüsteemi hooldada

Hiired ja rotid oskavad hästi kaableid puruks närida või tekitada häireteateid kui liikumisanduri vaatevälja satuvad. Kui otsustate närilistest aga mürksöödaga lahti saada, siis tuleb olla kindel, et ei pannud seda andurite vaatealasse, et mitte põhjustada sedasi häireteateid.

Spetsialistid aitavad

G4S Eesti turvatehnikadivisjoni direktor Priit Orasson toonitas, et seadmete regulaarne hooldus on sama tähtis kui valvesüsteemi kasutamine. Hooldus sisaldab seadmete ülevaatust, testimist ja vajadusel reguleerimist ning puhastamist.

«Väga tähtis on lisaks valvesüsteemi kohapealsele häire rakendumisele testida signaalide jõudmist ka turvafirma juhtimiskeskusesse. Kõige paremini oskab seda teha just turvateenust osutava turvafirma tehnik,» lisas ta.

Turvafirmadel on seadmetele erinevad standardid ning selleks, et nad saaksid pakkuda parimat võimalikku teenust, on vaja, et ka seadmed toimiksid vastavalt. Ainus võimalus selles veenduda on need kas ise paigaldada või olemasolevad põhjalikult üle kontrollida.