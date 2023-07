OLULINE TEADA ⟩ Mis juhtub siis, kui rahakott kodulaenu maksetele vastu ei pea

Kui siiski selgub, et ainus väljapääs on vara müümine, eelistavad pangad, et müügiga tegeleks kinnisvara omanik, mitte kohtutäitur või pank ise. See on mõistlikum, sest üldjuhul jääb nii müüjale alles rohkem raha, jäävad ära kohtutäituri kulud ja tõenäoliselt saadakse vabal müügil ka kõrgem hind. Kui pank näeb, et laenusaaja on koostööaldis, tegeleb aktiivselt vara müügiga, tema hinnaootus on turutingimustes realistlik ega põhjusta müügi venimist, ollakse tavaliselt valmis vastu tulema ka müügi tähtaja asjus.