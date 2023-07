TIPPKLASS ⟩ Pirita jahisadama kõrvale kerkib 12 korteriga luksusmaja

Pirita jahisadama kõrvale Masti 11 rajatava ligi 2060 ruutmeetrise üldpinnaga korterelamu ehitajaks on Grand Ehitus OÜ. Tegu saab olema A-energiaklassi hoonega, milles on vaid 12 läbimõeldud planeeringuga kodu. Läbi kahe korruse ulatuvad korterid on kolme- kuni viietoalised kõrgete lagedega avarad ruumid, magamistoaga ühendatud vannitoad ja sissekõnnitavad garderoobid. Enamusel korteritel on suured väliterrassid, osadel prantsuse rõdu või veranda. Hoone arhitekt on Ilmar Heinsoo ning sisearhitekt Kristiine Kangur.