Nahaarstid olla soovitanud: duši all tuleb käia just nii harva

Duši all käimise regulaarsus tuli jutuks USA telesaates «Today», mille saatejuhtidel Al Rokeril, Sheinelle Jonesil ja Dylan Dreyeril oli külas väljaande Shop Today peatoimetaja Adrianna Barrionuevo Brach. Ühel hetkel esitas Brach saatejuhtidele küsimuse, kui tihti tuleks tegelikult duši all käia, andes neile nelja variandi vahel valida: iga päev, kaks kuni kolm korda nädalas, viis korda nädalas või üks kord nädalas.

Saatejuhid valisid vastusevariandid välja ja siis selgitas Brach, et tema toimetusega suhelnud nahaarstid teavad rääkida, et kõige õigem oleks duši all käia kaks või kolm korda nädalas. Ta lisas, et muidugi tuleb arvestada iga isiku elustiili, vanust ja erivajadusi. Brach selgitas, et liiga tihedalt duši all käimine võib tekitada nahaprobleeme, ning tõi näiteks kuiva naha.