VIDEOD ⟩ Tundmatult saatjalt saabunud kiri paljastas noorpaari uue kodu saladused

«Me saime kirja, mis oli adresseeritud «ostjale»,» selgitas Courtney TikToki üles laetud videos. «Selles on kirjas: «Lubage mul end tutvustada. Ma olen viimane elusolev Madisoni perekonna liiga, kellele see maja kunagi kuulus ja ma kasvasin selles majas üles. Ma tahaksin rääkida teile salajaste tubade kohta ja mõnest asjast, mida teile maja ostmisel ei pruugitud öelda.» Saatja oli ka kirjutanud Madisoni perekonna ajaloost ning selgitas, et majas on kokku kolm salakohta.