MAITSVA TOIDU TEE ⟩ Kastre vald kutsub 8-kilomeetrisele maitserännakule!

Vaid 15-minutilise autosõidu või värskendava jalgrattamatka kaugusel Tartust, ootavad kodukohvikuseltskonnad külalisi lõunatunnist õhtu hakuni. Samuti on mugav tulla bussiga sõites Roiu, Kurepalu või Suurekivi peatusesse. Menüüvalikus on nii soolast kui magusat, nii pehmet kui krõbedat, aga ka muusikalisi vahepalu ja võimalusi pererahvaga juttu puhuda.

«Maitsva Toidu Teel on tegelikult kaks eesmärki. Esiteks loomulikult heade maitsete pakkumine. Teiseks aga kogukonnatunde tugevdamine naabritega lähemalt tuttavaks saamise kaudu,» ütleb Maitsva Toidu Tee korraldaja Marko Kivisalu.

Kohalikelt saab kaasa osta ka erinevaid värskeid aiasaadusi ja hoidiseid – omi ja häid. Kes soovib oma kohviku-uksed valla lüüa, võiks plaani küpseks mõelda 27. juuliks, et info ka reklaamplakatile jõuaks, kuid Kivisalu lisab, et paindlikult saab digikanalites kohvikumärgi kaardile ka hiljem.

Hanna-Mary Kägra, koduköögist Koogigram OÜ julgustab, et kuigi on suure kokkamishuvi tõttu juba ametliku koduköögi omanik, on sündmus hea võimalus perega tiimitööd harjutada ja teineteisega lähedasemaks saada igaühel, kes vähegi väljakutseid armastab.